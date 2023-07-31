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Президент переходного периода Буркина-Фасо рассказал о переговорах с Путиным в России

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Президент переходного периода Буркина-Фасо Ибрагим Траоре в интервью RT рассказал, что в ходе визита в Москву обсудил с российским лидером Владимиром Путиным вопросы безопасности и обороны.
Президент переходного периода Буркина-Фасо рассказал о переговорах с Путиным в России
  • РИА Новости

«В двустороннем формате обсуждались наши частные проблемы, в том числе обеспечение безопасности, обороны, а также экономическое положение. Потому что экономика и развитие инфраструктурных объектов неразрывно связаны. То же можно сказать об экономике и вопросах безопасности», — рассказал он.

Траоре отметил, что власти Буркина-Фасо «весьма удовлетворены» результатами саммита Россия — Африка.

Ранее Путин заявил, что все договорённости, достигнутые на переговорах с лидерами стран Африки, будут исполняться.

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