МИД: Россия продолжит обсуждать украинский кризис с КНР, Бразилией и странами Африки

Российская сторона продолжит диалог о перспективах мирного урегулирования украинского кризиса с Китаем, Бразилией и странами Африки.

Об этом сообщил директор второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук.

«Мы будем продолжать диалог о перспективах мирного урегулирования украинского кризиса с нашими китайскими, бразильскими, африканскими и другими партнёрами, которые выступают с конструктивными и содержательными предложениями», — цитирует его РИА Новости.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что на саммите в Петербурге в пятницу, 28 июля, состоялась откровенная и полезная дискуссия по Украине со странами Африки.

В Кремле сообщили, что Путин обсуждал с африканскими лидерами возможные пути урегулирования ситуации на Украине до двух часов ночи.