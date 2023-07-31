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МИД: Россия продолжит обсуждать украинский кризис с КНР, Бразилией и странами Африки

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Российская сторона продолжит диалог о перспективах мирного урегулирования украинского кризиса с Китаем, Бразилией и странами Африки.
МИД: Россия продолжит обсуждать украинский кризис с КНР, Бразилией и странами Африки
  • РИА Новости

Об этом сообщил директор второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук.

«Мы будем продолжать диалог о перспективах мирного урегулирования украинского кризиса с нашими китайскими, бразильскими, африканскими и другими партнёрами, которые выступают с конструктивными и содержательными предложениями», — цитирует его РИА Новости.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что на саммите в Петербурге в пятницу, 28 июля, состоялась откровенная и полезная дискуссия по Украине со странами Африки.

В Кремле сообщили, что Путин обсуждал с африканскими лидерами возможные пути урегулирования ситуации на Украине до двух часов ночи.

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