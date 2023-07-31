Узнать больше

CNN: Киев усилил натиск, это говорит о новом этапе контрнаступления ВСУ

Короткая ссылка
Усилия ВСУ по прорыву российской обороны могут свидетельствовать о новом этапе контрнаступления.

Об этом сообщает CNN.

«Украинские военные удваивают усилия по прорыву мощной обороны России на юге в рамках контрнаступления», — говорится в публикации.

По данным издания, контрнаступление ВСУ «набирало обороты» с момента своего начала в июне.

Ранее американский политолог Джон Миршаймер заявил, что Запад подгоняет Киев к наступлению из-за страха проигрыша.

Также бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что ВСУ теряют солдат в «промышленных масштабах» из-за наступления России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить