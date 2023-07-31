CNN: Киев усилил натиск, это говорит о новом этапе контрнаступления ВСУ

Усилия ВСУ по прорыву российской обороны могут свидетельствовать о новом этапе контрнаступления.

Об этом сообщает CNN.

«Украинские военные удваивают усилия по прорыву мощной обороны России на юге в рамках контрнаступления», — говорится в публикации.

По данным издания, контрнаступление ВСУ «набирало обороты» с момента своего начала в июне.

Ранее американский политолог Джон Миршаймер заявил, что Запад подгоняет Киев к наступлению из-за страха проигрыша.

Также бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что ВСУ теряют солдат в «промышленных масштабах» из-за наступления России.