CNN: Киев усилил натиск, это говорит о новом этапе контрнаступления ВСУ
Об этом сообщает CNN.
«Украинские военные удваивают усилия по прорыву мощной обороны России на юге в рамках контрнаступления», — говорится в публикации.
По данным издания, контрнаступление ВСУ «набирало обороты» с момента своего начала в июне.
Ранее американский политолог Джон Миршаймер заявил, что Запад подгоняет Киев к наступлению из-за страха проигрыша.
Также бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что ВСУ теряют солдат в «промышленных масштабах» из-за наступления России.