СМИ сообщили о появлении первого фото президента Нигера с момента его смещения
Об этом информирует РИА Новости.
«На фотографии рядом с улыбающимся Базумом можно увидеть временного президента соседнего Чада Махамата Идриса Деби», — говорится в сообщении.
Отмечается, что снимок сделан в резиденции Базума, где его и удерживает президентская гвардия.
Ранее Совбез ООН призвал немедленно освободить президента Нигера Мохамеда Базума.
Также сообщалось, что генерал Абдурахман Чиани выступил по национальному телевидению Нигера и объявил себя председателем Национального совета спасения родины.