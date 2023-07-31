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СМИ сообщили о появлении первого фото президента Нигера с момента его смещения

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Первое фото удерживаемого своей личной гвардией президента Нигера Мохамеда Базума появилось в эфире телеканала Al Arabiya.

Об этом информирует РИА Новости.

«На фотографии рядом с улыбающимся Базумом можно увидеть временного президента соседнего Чада Махамата Идриса Деби», — говорится в сообщении.

Отмечается, что снимок сделан в резиденции Базума, где его и удерживает президентская гвардия.

Ранее Совбез ООН призвал немедленно освободить президента Нигера Мохамеда Базума.

Также сообщалось, что генерал Абдурахман Чиани выступил по национальному телевидению Нигера и объявил себя председателем Национального совета спасения родины.

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