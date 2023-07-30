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Экс-посол Айзенштадт призвал создать новую атлантическую структуру, сопоставимую с НАТО

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Бывший американский посол в ЕС Стюарт Айзенштадт призвал создать новую трансатлантическую структуру, которая была бы сопоставима с НАТО.
Экс-посол Айзенштадт призвал создать новую атлантическую структуру, сопоставимую с НАТО
  • AP

Об этом он написал в статье для Financial Times.

«Для решения проблем XXI века необходима новая трансатлантическая структура между США и ЕС, сопоставимая с НАТО», — отметил Айзенштадт.

По его словам, НАТО «поглощает всё внимание по обе стороны Атлантики».

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что никто не хочет военного столкновения России и стран НАТО, Москва готова к любому варианту развития событий.

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