Экс-посол Айзенштадт призвал создать новую атлантическую структуру, сопоставимую с НАТО
- AP
Об этом он написал в статье для Financial Times.
«Для решения проблем XXI века необходима новая трансатлантическая структура между США и ЕС, сопоставимая с НАТО», — отметил Айзенштадт.
По его словам, НАТО «поглощает всё внимание по обе стороны Атлантики».
Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что никто не хочет военного столкновения России и стран НАТО, Москва готова к любому варианту развития событий.