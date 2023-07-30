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Советник президента: ЮАР будет развивать сотрудничество с Россией по кибербезопасности

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ЮАР будет развивать плотное сотрудничество с Россией в сфере кибербезопасности.
Советник президента: ЮАР будет развивать сотрудничество с Россией по кибербезопасности
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщил советник президента страны по кибербезопасности Джозеф Пу на саммите Россия — Африка.

«Мы бы хотели и будем плотно заниматься вопросами кибербезопасности сообща с правительством, с правительством в Москве, с которым можно вести диалог и выстраивать отношения, чтобы решить стоящие перед нами проблемы», — цитирует его ТАСС.

Ранее президент России Владимир Путин во время переговоров с президентом ЮАР Сирилом Рамапосой заявил о стратегическом характере отношений двух стран.

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