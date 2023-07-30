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Журналисты Military Watch назвали российский Су-57 самым опасным истребителем ВВС России

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Российский истребитель пятого поколения Су-57 является самым опасным самолётом ВКС России. Об этом пишет Military Watch.
Журналисты Military Watch назвали российский Су-57 самым опасным истребителем ВВС России
  • РИА Новости

В материале отмечается, что его самые ценные характеристики — в исключительной манёвренности, мощности ракет класса «воздух — воздух» Р-77М и Р-37М и доступе к широкому спектру классов крылатых ракет.

Истребители Су-57 активно используются ВС России в специальной военной операции на Украине, отмечает издание.

23 июня гендиректор Объединённой авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь заявил, что объёмы поставок истребителей пятого поколения Су-57 в ВКС России увеличатся в текущем году.

Сообщалось, что Воздушно-космические силы России получили новую партию истребителей Су-35С.

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