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Путин: решений по передаче иностранных компаний под управление Росимущества не готовится

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Президент России Владимир Путин заявил, что новых решений по передаче иностранных компаний под управление Росимущества пока не готовится.

Об этом он сообщил на пресс-конференции по итогам второго саммита и экономического и гуманитарного форума «Россия - Африка».

«Нет, пока ничего подобного не готовится», — сказал российский лидер.

Ранее Путин заявил, что Москва будет оказывать содействие иностранным компаниям, готовым работать в России.

Также вице-президент Торгово-промышленной палаты России Вадим Чубаров прокомментировал вступившие в силу поправки к КоАП, снижающие нагрузку на бизнес.

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