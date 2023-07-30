Путин: решений по передаче иностранных компаний под управление Росимущества не готовится

Президент России Владимир Путин заявил, что новых решений по передаче иностранных компаний под управление Росимущества пока не готовится.

Об этом он сообщил на пресс-конференции по итогам второго саммита и экономического и гуманитарного форума «Россия - Африка».

«Нет, пока ничего подобного не готовится», — сказал российский лидер.

Ранее Путин заявил, что Москва будет оказывать содействие иностранным компаниям, готовым работать в России.

Также вице-президент Торгово-промышленной палаты России Вадим Чубаров прокомментировал вступившие в силу поправки к КоАП, снижающие нагрузку на бизнес.