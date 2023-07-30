Путин: страны Африки покупают оружие у России, не боясь давления извне
По его словам, африканские государства «искренне хотят продолжить» работать с Россией.
«В том числе в сфере ВТС (военно-технического сотрудничества. — RT). Они не боятся какого-то давления извне, работают и оружие закупают», — сказал Путин в ходе общения с представителями СМИ в Константиновском дворце в Санкт-Петербурге.
Ранее российский лидер сообщил, что Россия заключила соглашения по линии ВТС более чем с 40 африканскими странами, часть поставок производится на безвозмездной основе.