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Путин заявил, что ряд положений мирной инициативы стран Африки по Украине уже реализуются

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Ряд положений мирной инициативы стран Африки по Украине, такие как обмен пленными и вопросы гуманитарного характера, уже реализуются. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

«Эти положения мирной инициативы реализуются... В этих инициативах, там десять пунктов всего, один из этих пунктов — обмен пленными, решение вопросов семейного, гуманитарного характера, связанных с детьми», — сказал он в ходе общения с представителями СМИ в Константиновском дворце в Петербурге.

Путин подчеркнул, что история с «похищением детей» с Украины раздута, это спасение детей из мест боевых действий.

Кроме того, российский лидер заявил, что лидеры африканских стран искренне пытаются поспособствовать прекращению конфликта на Украине.

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