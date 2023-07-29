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Путин заявил, что страны Африки не просили у России подачек

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Страны Африки не просят у России подачек, не было ни одной прямой просьбы, все они стараются найти взаимоприемлемые проекты. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин.
Путин заявил, что страны Африки не просили у России подачек
  • РИА Новости

«Наши африканские друзья не просят каких-то подачек... Многие (страны Африки. — RT) говорили, что мы не пришли что-то просить. И это правда», — сказал он в ходе общения с представителями СМИ в Константиновском дворце в Санкт-Петербурге.

Путин подчеркнул, что африканские страны стараются найти взаимоприемлемые и интересные для обеих сторон проекты.

Кроме того, российский лидер, отвечая на вопрос корреспондента RT, заявил, что у Африки большой потенциал.

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