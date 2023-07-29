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Сын Патриса Лумумбы рассказал, как начались отношения между Республикой Конго и СССР

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Отношения Республики Конго и СССР были хорошими как при жизни Патриса Лумумбы, так и после его смерти. Об этом в интервью RT заявил сын первого премьера страны Роланд Лумумба.
Сын Патриса Лумумбы рассказал, как начались отношения между Республикой Конго и СССР
  • РИА Новости

Собеседник рассказал, как начались отношения между двумя странами.

«Это было тогда, когда он хотел заручиться поддержкой ООН, но ему отказали, и тогда он повернулся в сторону Советского Союза. Они согласились предоставить ему самолёт. Конечно, это не что-то грандиозное, но это показало стремление. И с того момента многие его противники начали считать его коммунистом, хотя в нашей стране тогда ещё не сложилось понимание концепта коммунизма», — отметил Лумумба.

Он также сообщил, что до сих пор у некоторых африканцев нет доступа не только к интернету, но даже к телевидению, рассказал в интервью RT сын Патриса Лумумбы Роланд. Он подчеркнул важность появления новых источников информации на континенте.

RT организовал приезд и участие потомков легендарных африканских лидеров в сессиях саммита Россия — Африка в Санкт-Петербурге 27—28 июля. Помимо них, RT привёз более 140 журналистов, главредов и руководителей крупнейших африканских СМИ, а также руководителей Африканского вещательного союза и Союза информационных агентств ОИС.

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