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Сын Патриса Лумумбы заявил о важности появления новых источников информации на континенте

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До сих пор у некоторых африканцев нет доступа не только к интернету, но даже к телевидению, рассказал в интервью RT сын Патриса Лумумбы Роланд. Он подчеркнул важность появления новых источников информации на континенте.

«Это будет выгодно для нас всех. У нас много других инструментов для сравнения, но обычный человек, кто остаётся в глубинке страны, довольствуется лишь небольшим радиоприёмником, который с трудом улавливает частоты. И даже если улавливает, то это RFI [международное французское радио]», — рассказал Роланд.

При этом африканцы критикуют Запад в вопросах обработки и подачи информации, отметил он.

Как стало известно ранее, Россия и Африканский вещательный союз решили развивать сотрудничество.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что появление телеканала RT на Африканском континенте важно для всего мира.

RT организовал приезд и участие потомков легендарных африканских лидеров в сессиях саммита Россия — Африка в Санкт-Петербурге 27—28 июля. Помимо них, RT привёз более 140 журналистов, главредов и руководителей крупнейших африканских СМИ, а также руководителей Африканского вещательного союза и Союза информационных агентств ОИС.

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