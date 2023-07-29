Сын Патриса Лумумбы заявил о важности появления новых источников информации на континенте
«Это будет выгодно для нас всех. У нас много других инструментов для сравнения, но обычный человек, кто остаётся в глубинке страны, довольствуется лишь небольшим радиоприёмником, который с трудом улавливает частоты. И даже если улавливает, то это RFI [международное французское радио]», — рассказал Роланд.
При этом африканцы критикуют Запад в вопросах обработки и подачи информации, отметил он.
Как стало известно ранее, Россия и Африканский вещательный союз решили развивать сотрудничество.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что появление телеканала RT на Африканском континенте важно для всего мира.
RT организовал приезд и участие потомков легендарных африканских лидеров в сессиях саммита Россия — Африка в Санкт-Петербурге 27—28 июля. Помимо них, RT привёз более 140 журналистов, главредов и руководителей крупнейших африканских СМИ, а также руководителей Африканского вещательного союза и Союза информационных агентств ОИС.