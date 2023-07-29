Сын Патриса Лумумбы высказался о попытках очернить концепт панафриканизма

Сын Патриса Лумумбы Роланд в эксклюзивном интервью RT высказался о попытках очернить концепт панафриканизма.

Отвечая на вопрос о том, как он относится к тому, что западные СМИ, особенно французские, пытаются очернить движение панафриканистов, Роланд отметил, что некоторым просто хочется разделить африканское сообщество, чтобы манипулировать им.

«Принцип «разделяй и властвуй». Если массы разрозненные, их намного проще контролировать. Когда население страны составляет 1—2 млн человек... тогда манипулировать этими людьми и их контролировать будет намного проще», — отметил он.

По его словам, эти манипуляции работают, когда сами африканцы дают «себя подкупить».

«Они эффективны не в 100% случаев, но видно, что некоторые лидеры не придерживаются концепта панафриканизма — они предпочитают концепт «каждый сохранит свои маленькие привилегии». Они боятся потерять в куда большей общности свои привилегии. Нужно многое объяснить, чтобы показать плюсы членства в больших объединениях», — подчеркнул он.

Ранее Роланд Лумумба заявил о росте популярности концепта панафриканизма.

RT организовал приезд и участие потомков легендарных африканских лидеров в сессиях саммита Россия — Африка в Санкт-Петербурге 27—28 июля. Помимо них, RT привёз более 140 журналистов, главредов и руководителей крупнейших африканских СМИ, а также руководителей Африканского вещательного союза и Союза информационных агентств ОИС.