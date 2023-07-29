Сын Патриса Лумумбы заявил о росте популярности концепта панафриканизма

Сын Патриса Лумумбы Роланд заявил в эксклюзивном интервью RT о росте популярности концепта панафриканизма.

«Да. Он (панафриканизм. — RT) становится всё более популярным, но нужно больше ему учить, потому что многие политические лидеры предпочитают быть скорее королём своей деревни, чем правителем города: «Нет-нет, у меня своя маленькая страна, я хочу суверенитета, я хочу быть главным, хочу…» — заявил он.

Роланд Лумумба отметил необходимость выйти за рамки такого мышления и думать «о сообществе, о народе, о куда большей и куда более полезной для всех сторон общности».

Он также отметил, что в настоящий момент даже те молодые африканцы, которые выросли на Западе, начинают следовать идее панафриканизма.

«И это положительный момент», — подчеркнул он.

Ранее сын президента — основателя Танзании Мадарака Ньерере, управляющий директор компании Butiama Cultural Tourism Enterprise, основной деятельностью которой является популяризация исторического наследия Джулиуса Ньерере, рассказал RT о целях панафриканизма.

RT организовал приезд и участие потомков легендарных африканских лидеров в сессиях саммита Россия — Африка в Санкт-Петербурге 27—28 июля. Помимо них, RT привёз более 140 журналистов, главредов и руководителей крупнейших африканских СМИ, а также руководителей Африканского вещательного союза и Союза информационных агентств ОИС.