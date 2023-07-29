Путин заявил о большом потенциале торгового сотрудничества России и Гвинеи-Бисау

Российский лидер Владимир Путин в ходе встречи с президентом Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало заявил о большом потенциале торгового сотрудничества двух государств.

Об этом информирует РИА Новости.

Путин отметил, что в России видят перспективы в таких сферах, как освоение минерально-сырьевой базы, геологоразведка, энергетика, развитие инфраструктуры и сельское хозяйство.

26 июля Умару Сисоку Эмбало прибыл в Петербург для участия в саммите Россия — Африка.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что саммиты Россия — Африка будут регулярными — как зафиксировано в декларации, раз в три года.