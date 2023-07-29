Путин заявил о большом потенциале торгового сотрудничества России и Гвинеи-Бисау
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Об этом информирует РИА Новости.
Путин отметил, что в России видят перспективы в таких сферах, как освоение минерально-сырьевой базы, геологоразведка, энергетика, развитие инфраструктуры и сельское хозяйство.
26 июля Умару Сисоку Эмбало прибыл в Петербург для участия в саммите Россия — Африка.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что саммиты Россия — Африка будут регулярными — как зафиксировано в декларации, раз в три года.