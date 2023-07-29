Вучич: поражение Украины в конфликте с Россией будет символизировать проигрыш НАТО

Президент Сербии Александар Вучич в эфире TV Prva заявил, что победа России в вооружённом конфликте с Украиной будет означать поражение для всего коллективного Запада, включая, в частности, и Североатлантический альянс.

Как отметил президент Сербии, ни одна из сторон не может позволить себе проиграть.

«С одной стороны, Путин не должен проиграть... Запад не должен проиграть, то есть Украина не должна проиграть, потому что тем самым потерпит поражение Америка, Евросоюз, то есть НАТО и коллективный Запад», — цитирует его ТАСС.

Вместе с этим Вучич выразил мнение, что в настоящий момент конфликт представляет собой войну «терпения и истощения».

Ранее американский журналист Сеймур Херш заявил, что президент Украины Владимир Зеленский не имеет плана контрнаступления ВСУ, «кроме как держаться».