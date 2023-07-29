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Медведев: Россия презирает МУС и никогда к нему не присоединится

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Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев прокомментировал выдачу Международным уголовным судом (МУС) ордера на арест российского лидера Владимира Путина.
Медведев: Россия презирает МУС и никогда к нему не присоединится
  • РИА Новости

«Его (МУС. — RT) решения для нас ничтожны до тех пор, пока мы добровольно не станем участником этой организации. А этого не произойдёт никогда», — написал он в Telegram.

Медведев добавил, что российская сторона «презирает МУС» и желает ему «скорейшей и мучительной смерти от недееспособности и бессилия».

27 июля сообщалось, что судья Международного уголовного суда Томоко Аканэ, выдавшая ордер на арест президента России Владимира Путина, объявлена в розыск по уголовной статье.

По словам российского постпреда при ООН Василия Небензи, Россия считает любые документы МУС ничтожными и незаконными.

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