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Путин назвал отношения России и ЮАР стратегическими

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Президент России Владимир Путин во время переговоров с президентом ЮАР Сирилом Рамапосой заявил о стратегическом характере отношений двух стран.
Путин назвал отношения России и ЮАР стратегическими
  • РИА Новости

«Что касается российско-южноафриканских отношений, то они основываются на принципах стратегического партнёрства. Взаимодействие между нашими странами становится всё более насыщенным и более разнообразным», — сказал он.

По словам российского лидера, между двумя государствами идёт многоуровневый политический диалог, развиваются торгово-экономические связи. Путин подчеркнул, что в прошлом году товарооборот России и ЮАР показал хороший рост — 16,4%.

«Но тоже, мне кажется, абсолютные цифры могли бы быть и больше, но уже $1,3 млрд, в принципе, — уже показатель достойный», — отметил президент России.

Ранее Путин выразил уверенность в успешном проведении саммита БРИКС в ЮАР.

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