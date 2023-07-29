Захарова: Кеннеди-младшего будут травить в США после слов о налаживании диалога с Россией

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что кандидата в президенты Соединённых Штатов Роберта Кеннеди подвергнут травле и критике в Вашингтоне за то, что он выступил за налаживание диалога на высоком уровне с Москвой.

Об этом пишет РИА Новости.

По словам Захаровой, США всегда начинают травить тех, кто высказывается не в их пользу.

По её мнению, по отношению к Кеннеди будет включена «колоссальная машина ненависти и травли», так как его высказывания идут вразрез с тем, что США декларируют на протяжении последних лет.

26 июля Кеннеди выступил за налаживание диалога с Россией.

По его мнению, США пребывают в потенциально экзистенциальной битве с Россией.