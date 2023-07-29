Компания из Ганы готова закупить 300 пикапов УАЗ

Компания из Ганы по итогам переговоров с УАЗ на саммите Россия — Африка готова закупить 300 пикапов.

Об этом РИА Новости заявил председатель ганско-российского совета по развитию бизнеса Лоуренс Ауку-Боатенг.

«Мы готовы к закупке 300 пикапов и надеемся получить их до конца этого года», — сказал он.

Отмечается, что стороны также договорились о сборке части компонентов для автомобилей в четырёх регионах страны.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что приоритетом для России является всестороннее развитие связей с Африкой.

Также сообщалось, что Россия и страны Африки проведут переговоры по расширению прямого пассажирского авиасообщения.