Компания из Ганы готова закупить 300 пикапов УАЗ
- РИА Новости
Об этом РИА Новости заявил председатель ганско-российского совета по развитию бизнеса Лоуренс Ауку-Боатенг.
«Мы готовы к закупке 300 пикапов и надеемся получить их до конца этого года», — сказал он.
Отмечается, что стороны также договорились о сборке части компонентов для автомобилей в четырёх регионах страны.
Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что приоритетом для России является всестороннее развитие связей с Африкой.
Также сообщалось, что Россия и страны Африки проведут переговоры по расширению прямого пассажирского авиасообщения.