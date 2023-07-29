Немецкий генерал Фрейдинг назвал разминирование самой кровавой частью контрнаступления ВСУ

Глава ситуационного центра по вопросам Украины при Минобороны Германии Кристиан Фрейдинг заявил в беседе с агентством DPA, что разминирование является самой кровавой частью украинского контрнаступления.

Об этом сообщает РИА Новости.

При этом он отметил, что разминирование также рушит натовские принципы военного дела.

По словам Фрейдинга, при подобном масштабе минных заграждений, которые были установлены за девять месяцев, следовать натовскому принципу невозможно.

«Это «вскрытие» обороняемого русскими района в настоящее время происходит ценой большой крови для украинских частей», — сказал немецкий генерал.

Ранее бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что США ошиблись в оценке России перед конфликтом на Украине.

Также бывший разведчик ВС США Скотт Риттер выразил мнение, что после провала контрнаступления Украине придётся выбрать один из двух плохих вариантов.