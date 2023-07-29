В Турции исключили полный отказ от системы «всё включено» в отелях
Об этом информирует РИА Новости.
При этом, по словам Айык, возможно появление вариаций ввиду различных требований туристов и возросших цен на отдых.
«Будут вноситься изменения в систему: появится какой-то «базовый вариант», к которому клиент будет добавлять опции, необходимые именно ему», — сказал советник.
Турция стала самым популярным местом отдыха россиян этим летом.
Также сообщалось, что большинство россиян по-прежнему летят в Турцию, несмотря на пожары.