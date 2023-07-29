В Турции исключили полный отказ от системы «всё включено» в отелях

Советник мэра Антальи по туризму и бывший глава Федерации отельеров Турции Осман Айык заявил, что абсолютный отказ от системы «всё включено» в отелях Турции маловероятен.

Об этом информирует РИА Новости.

При этом, по словам Айык, возможно появление вариаций ввиду различных требований туристов и возросших цен на отдых.

«Будут вноситься изменения в систему: появится какой-то «базовый вариант», к которому клиент будет добавлять опции, необходимые именно ему», — сказал советник.

Турция стала самым популярным местом отдыха россиян этим летом.

Также сообщалось, что большинство россиян по-прежнему летят в Турцию, несмотря на пожары.