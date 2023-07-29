Американский полковник в отставке Дэниел Дэвис заявил, что стремление Запада вытеснить Москву с «занятых» территорий закончится ничем из-за крупнейшего российского арсенала ядерного оружия.

Об этом пишет 19fortyfive.

Кроме того, Дэвис отметил, что Россия является одним из крупнейших производителей энергии и сельскохозяйственной продукции.

«У них есть козыри, которые делают фактически невозможным мириться с прямым военным поражением», — сказал полковник.

Также бывший военный заявил, что российский президент Владимир Путин никогда не пойдёт на соглашение, которое «вернуло бы Киеву контроль над какой-либо из занятых территорий».

Ранее российский лидер заявил, что Запад провоцирует Россию на применение ядерного оружия, но она не будет этого делать, так как у Украины нет успехов на линии фронта.

30 сентября 2022 года президент России, главы Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей подписали договоры о присоединении этих регионов к России. Путин заявил, что жители Запорожской и Херсонской областей, ДНР и ЛНР станут гражданами России навсегда.

В ноябре зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что Россия никому не позволит отторгнуть свои новые регионы.

Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума: большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.