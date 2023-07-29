RS: США должны переложить на Европу поиск выхода из конфликта на Украине

Обозреватели американского издания Responsible Statecraft Катрина ванден Хевел и Джеймс Карден заявили, что ответственность за переговоры в украинском конфликте должна лечь на европейцев.

По их мнению, конфликт на Украине является проблемой региональной безопасности.

«Это вопрос региональной безопасности, и ответственность за лидерство в переговорах должна лежать на европейцах», — отметили обозреватели.

При этом они добавили, что в связи с провалом контрнаступления ВСУ, а также с истощением ресурсов европейских стран на передний план выходит дипломатия.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что неизвестно, сколько ещё Европа продержится при оказании помощи Украине.

Также сообщалось, что за полтора года ЕС потратил на бюджет Украины почти $20 млрд.