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RS: США должны переложить на Европу поиск выхода из конфликта на Украине

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Обозреватели американского издания Responsible Statecraft Катрина ванден Хевел и Джеймс Карден заявили, что ответственность за переговоры в украинском конфликте должна лечь на европейцев.

По их мнению, конфликт на Украине является проблемой региональной безопасности.

«Это вопрос региональной безопасности, и ответственность за лидерство в переговорах должна лежать на европейцах», — отметили обозреватели.

При этом они добавили, что в связи с провалом контрнаступления ВСУ, а также с истощением ресурсов европейских стран на передний план выходит дипломатия.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что неизвестно, сколько ещё Европа продержится при оказании помощи Украине.

Также сообщалось, что за полтора года ЕС потратил на бюджет Украины почти $20 млрд.

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