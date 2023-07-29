Песков: меморандума по итогам встречи Путина с лидерами Африки по Украине не планируется

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что меморандума по итогам встречи Владимира Путина с лидерами стран Африки по Украине не планируется.

«Нет. Таких планов нет», — приводит его слова ТАСС.

Ранее Путин на встрече с лидерами африканских стран по Украине в формате рабочего обеда заявил о готовности России искать пути мирного урегулирования ситуации вокруг Украины.

Президент также отметил, что Запад долгие годы готовился к гибридной войне с Россией, стараясь нанести ущерб её позиции в мире и подорвать государственность.

Президент ЮАР Сирил Рамапоса заявил, что конфликт на Украине должен быть разрешён мирным путём.