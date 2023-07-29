Путин: России непонятно, зачем Запад втягивает Украину в НАТО
Об этом он сказал в ходе встречи с лидерами африканских стран по Украине в формате рабочего обеда.
Путин отметил, что Киев получил свою независимость и самостоятельность при распаде СССР на основе декларации о независимости.
Президент подчеркнул, что в этой декларации чёрным по белому было написано, что Украина является нейтральным государством.
По его словам, это имеет принципиальное значение для России.
«Зачем Запад начал втягивать Украину в НАТО, нам не очень понятно», — добавил он.
Путин уточнил, что это создаёт фундаментальную угрозу российским интересам.
Также российский президент заявил, что Россия действует в полном соответствии с Уставом ООН.