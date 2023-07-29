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Путин: России непонятно, зачем Запад втягивает Украину в НАТО

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Российский президент Владимир Путин заявил, что России непонятно, зачем Запад втягивает Украину в НАТО, отметив, что это создаёт угрозу российской безопасности.

Об этом он сказал в ходе встречи с лидерами африканских стран по Украине в формате рабочего обеда. 

Путин отметил, что Киев получил свою независимость и самостоятельность при распаде СССР на основе декларации о независимости.

Президент подчеркнул, что в этой декларации чёрным по белому было написано, что Украина является нейтральным государством.

По его словам, это имеет принципиальное значение для России.

«Зачем Запад начал втягивать Украину в НАТО, нам не очень понятно», — добавил он. 

Путин уточнил, что это создаёт фундаментальную угрозу российским интересам.

Также российский президент заявил, что Россия действует в полном соответствии с Уставом ООН.

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