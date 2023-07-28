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В Белом доме заверили, что американские военные на Украине не участвуют в боевых действиях

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Находящиеся на Украине американские военные не принимают участия в боевых действиях, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
В Белом доме заверили, что американские военные на Украине не участвуют в боевых действиях
  • © AP Photo/Jacquelyn Martin

«Могу вас заверить в том, что никто из них не вовлечён в боевые операции... Президент ясно дал понять: войска США не будут вести войну на Украине. Они не занимались этим и не будут заниматься», — цитирует его ТАСС.

Кирби также подчеркнул, что США не поощряют Киев наносить удары по территории России.

По данным Следственного комитета России, из-за детонации ракеты ВСУ над жилыми кварталами и падения обломков в Таганроге Ростовской области пострадали 13 мирных жителей.

СК России возбудил дело по статье о теракте после ракетной атаки ВСУ по территории Ростовской области.

В МИД России заявили, что российская сторона оставляет за собой право жёстко ответить на атаку.

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