Путин сообщил об увеличении квоты для студентов из ЦАР в российских вузах

Президент России Владимир Путин сообщил об увеличении квоты на обучение студентов из ЦАР в российских вузах.

По его словам, наблюдается растущий интерес студентов из Центрально-Африканской Республики к обучению в России.

«В этом году квота стипендий для центральноафриканских студентов за счёт федерального бюджета России на 2023—2024 годы увеличена», — сказал Путин.

На встрече с коллегой из ЦАР Фостен-Арканжем Туадера он заявил, что страна продолжит поддержку Центрально-Африканской Республики.

Ранее министр образования, научных исследований и технологических инноваций ЦАР Жан-Лоран Магале заявил, что специалисты России и Центрально-Африканской Республики могут начать вместе создавать вакцины и научные центры для обмена опытом.