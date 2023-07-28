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Путин сообщил об увеличении квоты для студентов из ЦАР в российских вузах

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Президент России Владимир Путин сообщил об увеличении квоты на обучение студентов из ЦАР в российских вузах.
Путин сообщил об увеличении квоты для студентов из ЦАР в российских вузах
  • AFP
  • © Valery SHARIFULIN / TASS Host Photo Agency

По его словам, наблюдается растущий интерес студентов из Центрально-Африканской Республики к обучению в России.

«В этом году квота стипендий для центральноафриканских студентов за счёт федерального бюджета России на 2023—2024 годы увеличена», — сказал Путин.

На встрече с коллегой из ЦАР Фостен-Арканжем Туадера он заявил, что страна продолжит поддержку Центрально-Африканской Республики.

Ранее министр образования, научных исследований и технологических инноваций ЦАР Жан-Лоран Магале заявил, что специалисты России и Центрально-Африканской Республики могут начать вместе создавать вакцины и научные центры для обмена опытом.

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