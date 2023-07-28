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Россия и Африка договорились бороться с распространением радикальных идей среди молодёжи

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Россия и африканские страны договорились бороться с распространением радикальных идей и вербовкой молодёжи через интернет.
Россия и Африка договорились бороться с распространением радикальных идей среди молодёжи
  • AFP
  • © Alexey DANICHEV / POOL

Об этом говорится в декларации второго саммита Россия — Африка в части укрепления сотрудничества в сфере борьбы с терроризмом.

«Мы акцентируем важность укрепления сотрудничества в борьбе с вовлечением молодёжи в деятельность террористических структур», — следует из документа.

Кроме того, в декларации отметили необходимость принять меры по борьбе с распространением радикальных и деструктивных идей среди молодого поколения.

Ранее российский президент Владимир Путин сообщил о стремлении России выстроить стратегическое партнёрство со странами Африки.

28 июля Путин и лидеры африканских государств приняли итоговую декларацию саммита Россия — Африка.

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