Россия и Африка договорились бороться с распространением радикальных идей среди молодёжи

Россия и африканские страны договорились бороться с распространением радикальных идей и вербовкой молодёжи через интернет.

Об этом говорится в декларации второго саммита Россия — Африка в части укрепления сотрудничества в сфере борьбы с терроризмом.

«Мы акцентируем важность укрепления сотрудничества в борьбе с вовлечением молодёжи в деятельность террористических структур», — следует из документа.

Кроме того, в декларации отметили необходимость принять меры по борьбе с распространением радикальных и деструктивных идей среди молодого поколения.

Ранее российский президент Владимир Путин сообщил о стремлении России выстроить стратегическое партнёрство со странами Африки.

28 июля Путин и лидеры африканских государств приняли итоговую декларацию саммита Россия — Африка.