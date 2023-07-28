Россия и Африка договорились бороться с распространением радикальных идей среди молодёжи
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Об этом говорится в декларации второго саммита Россия — Африка в части укрепления сотрудничества в сфере борьбы с терроризмом.
«Мы акцентируем важность укрепления сотрудничества в борьбе с вовлечением молодёжи в деятельность террористических структур», — следует из документа.
Кроме того, в декларации отметили необходимость принять меры по борьбе с распространением радикальных и деструктивных идей среди молодого поколения.
Ранее российский президент Владимир Путин сообщил о стремлении России выстроить стратегическое партнёрство со странами Африки.
28 июля Путин и лидеры африканских государств приняли итоговую декларацию саммита Россия — Африка.