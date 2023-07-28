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Лидер Эритреи назвал ситуацию вокруг Украины войной, которую НАТО объявило России

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Президент Эритреи Исайяс Афеворки назвал ситуацию вокруг Украины войной, которую объявили в НАТО против Российской Федерации.
Лидер Эритреи назвал ситуацию вокруг Украины войной, которую НАТО объявило России
  • AFP
  • © Stanislav KRASILNIKOV / TASS Host Photo

«Когда мы говорим о ситуации между Россией и Украиной... Это война, которую НАТО объявило России», — сказал он в ходе встречи с российским лидером Владимиром Путиным.

По его словам, эта война является борьбой альянса за гегемонию в мире.

Ранее Афеворки предложил разработать к третьему саммиту Россия — Африка стратегию партнёрства с российской стороной.

Владимир Путин заявил, что саммиты Россия — Африка будут проводить раз в три года.

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