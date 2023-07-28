Лидер Эритреи назвал ситуацию вокруг Украины войной, которую НАТО объявило России
- AFP
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«Когда мы говорим о ситуации между Россией и Украиной... Это война, которую НАТО объявило России», — сказал он в ходе встречи с российским лидером Владимиром Путиным.
По его словам, эта война является борьбой альянса за гегемонию в мире.
Ранее Афеворки предложил разработать к третьему саммиту Россия — Африка стратегию партнёрства с российской стороной.
Владимир Путин заявил, что саммиты Россия — Африка будут проводить раз в три года.