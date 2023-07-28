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Россия и страны Африки заявили об обеспокоенности ростом цен на продукты и удобрения

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Россия и страны Африки заявили об обеспокоенности ростом цен на продукты и удобрения. Об этом говорится в итоговой декларации второго саммита Россия — Африка, состоявшегося в Санкт-Петербурге.
Россия и страны Африки заявили об обеспокоенности ростом цен на продукты и удобрения
  • AFP
  • © Pavel BEDNYAKOV / POOL

В преамбуле декларации говорится о «глубокой обеспокоенности» относительно проблем с обеспечением глобальной продовольственной безопасности.

В том числе речь идёт о росте цен на продовольствие и удобрения и о разрыве международных производственно-сбытовых цепочек.

В декларации подчёркивается, что это «в неизмеримо большей степени затрагивает африканские страны».

Президент России Владимир Путин заявил, что российская сторона продолжит поставку зерновых культур странам Африки как в рамках контрактов, так и бесплатно.

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