Россия и страны Африки заявили об обеспокоенности ростом цен на продукты и удобрения. Об этом говорится в итоговой декларации второго саммита Россия — Африка, состоявшегося в Санкт-Петербурге.

В преамбуле декларации говорится о «глубокой обеспокоенности» относительно проблем с обеспечением глобальной продовольственной безопасности.

В том числе речь идёт о росте цен на продовольствие и удобрения и о разрыве международных производственно-сбытовых цепочек.

В декларации подчёркивается, что это «в неизмеримо большей степени затрагивает африканские страны».

Президент России Владимир Путин заявил, что российская сторона продолжит поставку зерновых культур странам Африки как в рамках контрактов, так и бесплатно.