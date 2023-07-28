Россия и страны Африки заявили об обеспокоенности ростом цен на продукты и удобрения
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В преамбуле декларации говорится о «глубокой обеспокоенности» относительно проблем с обеспечением глобальной продовольственной безопасности.
В том числе речь идёт о росте цен на продовольствие и удобрения и о разрыве международных производственно-сбытовых цепочек.
В декларации подчёркивается, что это «в неизмеримо большей степени затрагивает африканские страны».
Президент России Владимир Путин заявил, что российская сторона продолжит поставку зерновых культур странам Африки как в рамках контрактов, так и бесплатно.