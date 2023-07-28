Российский президент Владимир Путин дал высокую оценку итогам саммита Россия — Африка.

«Высоко оцениваем итоги нашей совместной работы на саммите», — сказал президент.

Он выразил уверенность, что достигнутые на саммите результаты станут хорошей основой для дальнейшего углубления партнёрства России и Африки в интересах процветания и благополучия.

Ранее сообщалось, что Путин и лидеры африканских государств приняли итоговую декларацию саммита Россия — Африка.

Также они приняли план действий Форума партнёрства Россия — Африка на период 2023—2026 годы.