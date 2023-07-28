Путин дал высокую оценку итогам саммита Россия — Африка
- AFP
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«Высоко оцениваем итоги нашей совместной работы на саммите», — сказал президент.
Он выразил уверенность, что достигнутые на саммите результаты станут хорошей основой для дальнейшего углубления партнёрства России и Африки в интересах процветания и благополучия.
Ранее сообщалось, что Путин и лидеры африканских государств приняли итоговую декларацию саммита Россия — Африка.
Также они приняли план действий Форума партнёрства Россия — Африка на период 2023—2026 годы.