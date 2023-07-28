Узнать больше

Лавров провёл встречу с главами МИД 31 африканской страны

Короткая ссылка
Министр иностранных дел России Сергей Лавров 27 июля встретился с главами внешнеполитических ведомств 31 страны Африканского континента и обсудил вопросы ускорения процессов формирования «новой, полицентричной модели мироустройства».
Лавров провёл встречу с главами МИД 31 африканской страны
  • globallookpress.com

Об этом сообщает пресс-служба МИД России.

В ходе встречи в формате рабочего завтрака обсуждались планы укрепления сотрудничества стран с Россией.

«Особое внимание было уделено актуальным вопросам дальнейшего укрепления российско-африканского многопланового долгосрочного взаимовыгодного партнёрства», — указано в сообщении.

Кроме того, были подписаны соглашения о сотрудничестве с Зимбабве в сфере обеспечения международной информационной безопасности, а также с Республиками Конго и Камерун о безвизовых поездках для владельцев дипломатических и служебных паспортов.

Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что Россия заключила соглашения о военно-техническом сотрудничестве (ВТС) более чем с 40 африканскими странами.

Также глава российского Минэнерго Николай Шульгинов в кулуарах саммита Россия — Африка заявил, что Россия и Конго в этом году намерены подписать меморандум о строительстве нефтепродуктопровода.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить