Лавров провёл встречу с главами МИД 31 африканской страны

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 27 июля встретился с главами внешнеполитических ведомств 31 страны Африканского континента и обсудил вопросы ускорения процессов формирования «новой, полицентричной модели мироустройства».

Об этом сообщает пресс-служба МИД России.

В ходе встречи в формате рабочего завтрака обсуждались планы укрепления сотрудничества стран с Россией.

«Особое внимание было уделено актуальным вопросам дальнейшего укрепления российско-африканского многопланового долгосрочного взаимовыгодного партнёрства», — указано в сообщении.

Кроме того, были подписаны соглашения о сотрудничестве с Зимбабве в сфере обеспечения международной информационной безопасности, а также с Республиками Конго и Камерун о безвизовых поездках для владельцев дипломатических и служебных паспортов.

Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что Россия заключила соглашения о военно-техническом сотрудничестве (ВТС) более чем с 40 африканскими странами.

Также глава российского Минэнерго Николай Шульгинов в кулуарах саммита Россия — Африка заявил, что Россия и Конго в этом году намерены подписать меморандум о строительстве нефтепродуктопровода.