Российская таможня договорилась с Эфиопией о сотрудничестве

Таможенники Российской Федерации и Эфиопии подписали договор об обмене информацией о стоимости товаров стран, а также взаимодействии в сфере борьбы с правонарушениями.

Об этом сообщила Федеральная таможенная служба (ФТС) России после подписания документов на саммите «Россия — Африка», передаёт РИА Новости.

Переговоры состоялись между временно исполняющим обязанности главы ФТС Русланом Давыдовым и руководителем Комиссии по таможенным делам Эфиопии Дебэле Кабета.

«Стороны подписали план по взаимодействию между Россией и Эфиопией в области борьбы с таможенными правонарушениями на 2023-2026 годы и Протокол об обмене документами и сведениями о таможенной стоимости товаров, перемещаемых между странами», — пишет агентство.

Ранее в Минэкономразвития России заявили о готовности нарастить поставки удобрений в африканские страны.