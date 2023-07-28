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Российская таможня договорилась с Эфиопией о сотрудничестве

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Таможенники Российской Федерации и Эфиопии подписали договор об обмене информацией о стоимости товаров стран, а также взаимодействии в сфере борьбы с правонарушениями.
Российская таможня договорилась с Эфиопией о сотрудничестве
  • РИА Новости
  • © Павел Лисицын

Об этом сообщила Федеральная таможенная служба (ФТС) России после подписания документов на саммите «Россия — Африка», передаёт РИА Новости.

Переговоры состоялись между временно исполняющим обязанности главы ФТС Русланом Давыдовым и руководителем Комиссии по таможенным делам Эфиопии Дебэле Кабета.

«Стороны подписали план по взаимодействию между Россией и Эфиопией в области борьбы с таможенными правонарушениями на 2023-2026 годы и Протокол об обмене документами и сведениями о таможенной стоимости товаров, перемещаемых между странами», — пишет агентство.

Ранее в Минэкономразвития России заявили о готовности нарастить поставки удобрений в африканские страны.

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