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На сессии форума Россия — Африка рассказали о Международной премии RT имени Халеда аль-Хатыба

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На сессии в рамках форума Россия — Африка рассказали о Международной премии RT имени Халеда аль-Хатыба.
На сессии форума Россия — Африка рассказали о Международной премии RT имени Халеда аль-Хатыба
  • РИА Новости
  • © Павел Бедняков

28 июля телеканал RT на полях саммита Россия — Африка провёл сессию с представителями стран арабской Африки на тему роли их государств в новых реалиях международных отношений. 

Телеканал RT учредил премию Khaled Alkhateb International Memorial Awards в память о 25-летнем журналисте Халеде аль-Хатыбе, сотрудничавшем с RT Arabic. Он погиб в результате ракетного обстрела со стороны боевиков в сирийской провинции Хомс в 2017 году.

В своих репортажах Халед освещал бои правительственных сил Сирии с террористами.

Премия вручается журналистам за лучшие работы из зоны конфликта.

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