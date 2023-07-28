Гендиректор ТАСС Кондрашов заявил, что появление российских СМИ в Африке абсолютно актуально

Гендиректор ТАСС Андрей Кондрашов в беседе с корреспондентом RT Константином Придыбайло заявил, что появление российских СМИ в Африке абсолютно актуально, поскольку позволит делиться информацией напрямую.

«Это абсолютно актуально, потому что мы с африканцами сегодня разговариваем при посредничестве глобальных западных медиагигантов», — отметил он.

По словам Кондрашова, Запад интерпретирует Африку для россиян, как и Россию для африканцев, как ему выгодно.

Он отметил, что Россия и Африка должны разговаривать напрямую друг с другом, без всякого посредничества.

«Для этого мы просто должны иметь африканские корпункты в России, а российские — в Африке», — считает он.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что появление телеканала RT на африканском континенте важно для всего мира.