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Путин объяснил нестабильную ситуацию во многих регионах Африки наследием колониальной эпохи

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Российский президент Владимир Путин объяснил нестабильную ситуацию во многих регионах Африки наследием колониальной эпохи.
Путин объяснил нестабильную ситуацию во многих регионах Африки наследием колониальной эпохи
  • globallookpress.com
  • © Gavriil Grigorov/Kremlin Pool

В ходе пленарной сессии форума Россия — Африка Путин подчеркнул, что во многих африканских регионах не урегулированы межнациональные и этнические конфликты, а также сохраняются острые политические и социально-экономические кризисы.

«Это, конечно, тяжёлое наследие колониальной эпохи, курса «разделяй и властвуй», который проводили в Африке западные метрополии», — объяснил президент России.

Также Путин заявил, что Африканский континент становится всё более важным игроком на мировой арене, новым центром силы и его роль в политической и экономической сферах стремительно «растёт в геометрической прогрессии», с чем придётся считаться всем другим странам.

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