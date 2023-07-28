Российский президент Владимир Путин объяснил нестабильную ситуацию во многих регионах Африки наследием колониальной эпохи.

В ходе пленарной сессии форума Россия — Африка Путин подчеркнул, что во многих африканских регионах не урегулированы межнациональные и этнические конфликты, а также сохраняются острые политические и социально-экономические кризисы.

«Это, конечно, тяжёлое наследие колониальной эпохи, курса «разделяй и властвуй», который проводили в Африке западные метрополии», — объяснил президент России.

Также Путин заявил, что Африканский континент становится всё более важным игроком на мировой арене, новым центром силы и его роль в политической и экономической сферах стремительно «растёт в геометрической прогрессии», с чем придётся считаться всем другим странам.