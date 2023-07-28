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Путин: Россия выступает не за самоизоляцию, а за сотрудничество равных стран

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Российский президент Владимир Путин заявил, что Россия выступает не за самоизоляцию, а за сотрудничество равных стран.

Об этом президент заявил в ходе пленарного заседания саммита Россия — Африка.

Он отметил, что Россию и африканские страны объединяет врождённое стремление отстаивать подлинный суверенитет, а также право на самобытный путь развития в политической, экономической, социальной, культурной и других областях.

«Причём такое стремление к независимости и суверенитету не означает самоизоляцию, а, наоборот, подразумевает открытость, сотрудничество свободных государств и народов, государств, равных в своих правах», — подчеркнул глава государства. 

Также Путин отметил, что эпоха гегемонии одной или нескольких стран уходит в прошлое. 

Кроме того, глава государства заявил, что некоторые проявления колониализма до сих пор не изжиты.

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