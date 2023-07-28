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Путин: Россия готова и далее помогать африканским странам, предоставляя торговые преференции

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Президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания саммита Россия — Африка заявил о намерении России продолжать активно помогать странам Африки не только гуманитарной помощью, но и путём предоставления торговых преференций.

«Россия готова всемерно помогать развитию Африканского континента, предоставляя не только гуманитарную помощь, но и торговые преференции», — уточнил он.

Российский лидер также подчеркнул готовность страны поддерживать развитие современных отраслей производства и аграрного сектора на Африканском континенте, а также обеспечивать содействие со стороны профильных международных структур и агентств.

Ранее Путин заявил, что с января по июнь 2023 года объём взаимной торговли между Россией и странами Африки увеличился более чем на треть, а по итогам 2022-го достиг отметки $18 млрд. 

Также заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Виктория Федосова сообщила, что торговые отношения России с Африкой бьют рекорды.

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