Путин: Россия готова и далее помогать африканским странам, предоставляя торговые преференции

Президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания саммита Россия — Африка заявил о намерении России продолжать активно помогать странам Африки не только гуманитарной помощью, но и путём предоставления торговых преференций.

«Россия готова всемерно помогать развитию Африканского континента, предоставляя не только гуманитарную помощь, но и торговые преференции», — уточнил он.

Российский лидер также подчеркнул готовность страны поддерживать развитие современных отраслей производства и аграрного сектора на Африканском континенте, а также обеспечивать содействие со стороны профильных международных структур и агентств.

Ранее Путин заявил, что с января по июнь 2023 года объём взаимной торговли между Россией и странами Африки увеличился более чем на треть, а по итогам 2022-го достиг отметки $18 млрд.

Также заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Виктория Федосова сообщила, что торговые отношения России с Африкой бьют рекорды.