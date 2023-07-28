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МИД КНР: Пекин выполняет обязательства по соблюдению санкций СБ ООН в отношении КНДР

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Китайская сторона продолжает выполнять свои международные обязательства по соблюдению санкций Совета Безопасности ООН в отношении Северной Кореи.
МИД КНР: Пекин выполняет обязательства по соблюдению санкций СБ ООН в отношении КНДР
  • AP
  • © Ng Han Guan

Таким образом официальный представитель МИД КНР Мао Нин прокомментировала присутствие китайского представителя на параде в Пхеньяне, где показали вооружения, которые находятся под санкциями, передает РИА Новости.

По её словам, позиция Пекина по проблеме Корейского полуострова не изменилась.

«Что же касается соблюдения резолюций Совета Безопасности ООН, то Китай всегда добросовестно выполняет свои международные обязательства», — заявила Мао Нин.

Ранее сообщалось, что КНДР на военном параде в Пхеньяне, 27 июля, показала новые военные и разведывательные беспилотники, а также межконтинентальные баллистические ракеты.

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