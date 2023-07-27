Захарова: Африка недопредставлена в Совбезе ООН

Африка недопредставлена в Совбезе ООН, считает представитель МИД России Мария Захарова.

«Мало того, Африка недопредставлена вообще во всех мировых структурах. И мы об этом постоянно говорили, это наша концепция», — сказала она на встрече с африканскими журналистами.

По её мнению, Совбез нуждается в реформировании, которое должно происходить по «справедливому сценарию».

«Вообще, мне кажется, надо ставить вопрос: а что там делает такое количество западных стран, которые являются членами одного альянса с обязательной единой внешней политикой?» — добавила дипломат.

Председатель Африканского союза Азали Ассумани ранее заявил, что Африка должна быть представлена в Совете Безопасности ООН.