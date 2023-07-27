Заместитель главреда RT Бродская: для нас важно освещать события в Африке и бросать вызов мейнстримовской повестке

Первый заместитель главреда RT Елизавета Бродская обратилась к участникам сессии RT по панафриканизму в рамках саммита Россия — Африка.

«Для меня большая честь — быть участником этого проекта. Я рада, что каналу RT удалось собрать всех вас на этой сессии. Для нас очень важно освещать события в Африке, бросать вызов мейнстримовской повестке, давать возможность высказаться всем африканцам», — отметила Бродская.

Она подчеркнула сходство взглядов российской и африканской сторон.

«Мы хотим видеть африканские страны независимыми от постколониального влияния и объединёнными общей целью. Надеюсь, что вы могли бы выступать на нашем телеканале, может, даже вели бы у нас свои авторские передачи. Мы готовы оказать любое содействие и уверены, что это будет прекрасный проект, который поможет донести голос Африки до всего мира», — отметила заместитель главреда RT.

В сессии принимали участие потомки выдающихся африканских лидеров.

Они объявили о создании Панафриканского форума антиколониального наследия. Идею поддержали RT и Ruptly, которые будут помогать в продвижении идей форума.

Саммит Россия — Африка продлится два дня — 27 и 28 июля. RT организовал приезд и участие в нём потомков легендарных африканских лидеров, а также привёз более 140 журналистов, главредов и руководителей крупнейших африканских СМИ и информагентств.