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Глава Афрокома Морозов высказался о возможности отказа от доллара в отношениях России и Африки

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Председатель координационного комитета по экономическому сотрудничеству со странами Африки (Афроком) Игорь Морозов в интервью RT высказался о возможности отказа от доллара в отношениях России и Африки.
Глава Афрокома Морозов высказался о возможности отказа от доллара в отношениях России и Африки
  • AP

По его словам, мир, после того как арестовали золотовалютные резервы России в США и Европе, понял, что это не просто политическое оружие, а это финансовый инструмент давления на внешнюю и внутреннюю политику любой страны любого континента.

«Поэтому и африканские лидеры тоже испытывают тревогу за продолжение пользования долларом, евро, то есть западной валютой», — сказал он.

По его словам, число стран, желающих войти в БРИКС, стремительно растёт, потому что альтернативная платёжная система должна появиться в течение ближайшего полугода.

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что, несмотря на сложности пандемии и санкции, удалось обеспечить рост торговых связей с африканскими странами, товарооборот увеличился почти на 35% в этом году.

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