Захарова заявила, что лидеры России и Африки подготавливают ряд важных соглашений

Лидеры России и стран Африки подготавливают ряд важных договорённостей по всем направлениям. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

«(Прорабатывается ряд. — RT) предельно конкретных договорённостей по всем направлениям: это и политика, и международная сфера, и безопасность, и гуманитарные, так сказать, измерения», — сказала она.

Ранее посол по особым поручениям МИД России, руководитель секретариата «Форума партнёрства Россия — Африка» Олег Озеров заявил, что вопрос логистики передачи зерна в африканские страны очень сложен, он будет решён в течение ближайших месяцев.