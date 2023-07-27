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Захарова заявила, что лидеры России и Африки подготавливают ряд важных соглашений

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Лидеры России и стран Африки подготавливают ряд важных договорённостей по всем направлениям. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Захарова заявила, что лидеры России и Африки подготавливают ряд важных соглашений
  • РИА Новости

«(Прорабатывается ряд. — RT) предельно конкретных договорённостей по всем направлениям: это и политика, и международная сфера, и безопасность, и гуманитарные, так сказать, измерения», — сказала она.

Ранее посол по особым поручениям МИД России, руководитель секретариата «Форума партнёрства Россия — Африка» Олег Озеров заявил, что вопрос логистики передачи зерна в африканские страны очень сложен, он будет решён в течение ближайших месяцев.

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