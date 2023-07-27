Глава Афросоюза Ассумани попросил услышать требования России к выполнению зерновой сделки

Необходимо прислушаться к претензиям России к выполнению условий зерновой сделки для поиска путей решения этого вопроса.

Такое заявление сделал председатель Африканского союза Азали Ассумани, передаёт РИА Новости.

Кроме того, он не стал осуждать российскую сторону за отказ участвовать в зерновой сделке.

«Я не должен говорить, что Россия права или не права. Она сделала это по своим собственным причинам, теперь нужно услышать их, чтобы попытаться двигаться вперёд», — сказал Ассумани.

По его словам, для достижения соглашения нужно учитывать факторы, которые «заставили Россию уйти».

Ранее американский журналист Сеймур Херш со ссылкой на чиновника из США заявил, что зерновая сделка позволяла Киеву вывозить в Европу наркотики и нефть.