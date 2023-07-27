Полянский: в Совбезе ООН обсудят террористические методы Киева 31 июля

Заседание Совета Безопасности ООН по проблеме использования Украиной террористических методов назначено на 31 июля по запросу России.

Об этом заявил первый зампостпреда Российской Федерации при организации Дмитрий Полянский в своём Telegram-канале.

Он рассказал, что британское председательство назначило мероприятие на 17:00 мск.

«Мы запросили на 31 июля заседание в связи с систематическим использованием киевским режимом террористических методов, что является фактором, усугубляющим кризис вокруг Украины», — говорится в сообщении Полянского.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что российская сторона обязательно выступит в СБ ООН по теме «Черноморской инициативы».