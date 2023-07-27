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Полянский: в Совбезе ООН обсудят террористические методы Киева 31 июля

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Заседание Совета Безопасности ООН по проблеме использования Украиной террористических методов назначено на 31 июля по запросу России.
Полянский: в Совбезе ООН обсудят террористические методы Киева 31 июля
  • AP

Об этом заявил первый зампостпреда Российской Федерации при организации Дмитрий Полянский в своём Telegram-канале.

Он рассказал, что британское председательство назначило мероприятие на 17:00 мск.

«Мы запросили на 31 июля заседание в связи с систематическим использованием киевским режимом террористических методов, что является фактором, усугубляющим кризис вокруг Украины», — говорится в сообщении Полянского.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что российская сторона обязательно выступит в СБ ООН по теме «Черноморской инициативы».

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