Журналист Insight Newspaper Пратт: преступления Бельгии в Конго нельзя замести под ковёр
«Преступления Бельгии в Конго — это то, что нельзя замести под ковёр», — сказал Пратт.
Он подчеркнул, что то, как был убит основатель партии «Национальное движение Конго» Патрис Лумумба и «как его зубы взяли в качестве сувенира», — это важная история, которую нужно рассказывать.
Саммит Россия — Африка продлится два дня — 27 и 28 июля.
RT организовал приезд и участие в нём потомков легендарных африканских лидеров, а также привёз более 140 журналистов, главредов и руководителей крупнейших африканских СМИ и информагентств.