Журналист Insight Newspaper Пратт: преступления Бельгии в Конго нельзя замести под ковёр

Преступления, совершённые против африканских народов, нельзя забывать, о них нужно говорить, в том числе это касается злодеяний Бельгии в Конго, уверен журналист издания Insight Newspaper Квеси Пратт. Такое мнение он высказал на сессии RT по панафриканизму в рамках саммита Россия — Африка.

«Преступления Бельгии в Конго — это то, что нельзя замести под ковёр», — сказал Пратт.

Он подчеркнул, что то, как был убит основатель партии «Национальное движение Конго» Патрис Лумумба и «как его зубы взяли в качестве сувенира», — это важная история, которую нужно рассказывать.

Саммит Россия — Африка продлится два дня — 27 и 28 июля.

RT организовал приезд и участие в нём потомков легендарных африканских лидеров, а также привёз более 140 журналистов, главредов и руководителей крупнейших африканских СМИ и информагентств.