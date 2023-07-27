В ЕС заявили, что уважают решение стран участвовать в саммите Россия — Африка
- AFP
«Конечно, выбор участвовать в саммите Россия — Африка — это решение, которое принадлежит властям каждой африканской страны, и ЕС, конечно, уважает суверенный выбор африканских партнёров», — цитирует её ТАСС.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что число участников саммита Россия — Африка сократилось из-за рабочего графика некоторых лидеров, но сыграло роль и давление Запада.
Президент России Владимир Путин в приветственной телеграмме участникам и гостям Экономического и гуманитарного форума Россия — Африка заявил, что Москва намерена развивать сотрудничество с африканскими странами в торговле и инвестициях, в борьбе с бедностью и обеспечении продовольственной безопасности.