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В ЕС заявили, что уважают решение стран участвовать в саммите Россия — Африка

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Евросоюз уважает решение африканских государств, принимающих участие в саммите Россия — Африка в Санкт-Петербурге, заявила представитель внешнеполитической службы ЕС Набила Масрали.
В ЕС заявили, что уважают решение стран участвовать в саммите Россия — Африка
  • AFP

«Конечно, выбор участвовать в саммите Россия — Африка — это решение, которое принадлежит властям каждой африканской страны, и ЕС, конечно, уважает суверенный выбор африканских партнёров», — цитирует её ТАСС.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что число участников саммита Россия — Африка сократилось из-за рабочего графика некоторых лидеров, но сыграло роль и давление Запада.

Президент России Владимир Путин в приветственной телеграмме участникам и гостям Экономического и гуманитарного форума Россия — Африка заявил, что Москва намерена развивать сотрудничество с африканскими странами в торговле и инвестициях, в борьбе с бедностью и обеспечении продовольственной безопасности.

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