В МИД России рекомендовали гражданам воздержаться от поездок в Нигер
- РИА Новости
«МИД России рекомендует российским гражданам воздержаться от не вызванных острой необходимостью поездок в Нигер до полной нормализации обстановки», — говорится в заявлении ведомства.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова со ссылкой на данные посольства в Мали сообщила, что россияне не пострадали в ходе конфликта в Нигере.
Свергнутый мятежниками президент по-прежнему удерживается в своей резиденции.
Африканский союз осудил переворот в Нигере и потребовал освобождения президента.