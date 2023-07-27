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В МИД России рекомендовали гражданам воздержаться от поездок в Нигер

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В МИД России рекомендовали гражданам временно воздержаться от поездок в Нигер в связи с нестабильной ситуацией в стране.
В МИД России рекомендовали гражданам воздержаться от поездок в Нигер
  • РИА Новости

«МИД России рекомендует российским гражданам воздержаться от не вызванных острой необходимостью поездок в Нигер до полной нормализации обстановки», — говорится в заявлении ведомства.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова со ссылкой на данные посольства в Мали сообщила, что россияне не пострадали в ходе конфликта в Нигере.

Свергнутый мятежниками президент по-прежнему удерживается в своей резиденции.

Африканский союз осудил переворот в Нигере и потребовал освобождения президента.

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